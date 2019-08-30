Manisa’daki Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı



- Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bir asker baygınlık geçirdi. Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Ardından Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'ndan Üsteğmen Bayram Korkmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşma sırasında tören mangasında bulunan silahlı bir asker, yere düşerek bayıldı. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine tören alanında bulunan sağlık görevleri ilk müdahaleyi yaptı. Asker daha sonra taşındığı ambulans aracılığı ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tören Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibinin gösterisiyle devam etti. Meydandaki törenin sona ermesinin ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz, makamda tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, askeri erkan, daire müdürleri, emniyet amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



