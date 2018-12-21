Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Manisa’daki dolandırıcılık iddiası

Manisa’daki dolandırıcılık iddiası

- Kuyumcu dükkanın otomatik kepenginin açılması - Polis ekipleri ve avukatların olay yerinde görüşmeleri - Kuyumcu önünde biriken vatandaşlar - Kuyumcu dükkanının vitrini - Polis ekiplerinin olay yeri şeridi çekmesi - Avukat, İcra memurları ve polis ekiplerinin kuyumcuya girmesi - Kuyumcu içerisinde inceleme yapan ekipler - Sonucu bekleyen mağdur vatandaşlar - Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcunun iş yerindeki haciz işlemlerini izlediMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bazı vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuya uygulanan haciz işlemini takip etti.Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F'de para ve altınlarının bulunduğunu öne süren vatandaşlar, suç duyurusunda bulunarak haciz işlemi başlattı.O.F'nin kapalı olan iş yerine gelen mağdur avukatı, icra memurları ve polis ekipleri otomatik kepengi çilingir yardımıyla açtı.Haciz sırasında, dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar da iş yerinin önünde işlemleri izledi. - Olay Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı ve polise başvuran vatandaşlar, para ve altınlarını alarak kaçtığı iddiasıyla kuyumcu O.F. hakkında şikayetçi olmuştu.İş yerini 3 gündür açmadığı belirlenen O.F'nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

Çilingir Vitrin Haciz İşlemi Suç Duyurusu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı