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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu Haberi

Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu Haberi

Çatlak oluşan binalara itfaiye ekiplerinin müdahalesi

Salar Deprem Bild Trol 

-Binalardaki çatlaklardan detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ilçedeki bazı apartmanlarda çatlaklar oluştu. Dün akşam 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde büyük panik yaşayan vatandaşlar bütün geceyi soğuk havada yaktıkları ateşin başında geçirirken, yeni günle birlikte binalardaki çatlaklar da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Kent merkezinde bulunan binalarda oluşan çatlakları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri binalardaki çatlakları incelerken, tehlike arz eden ve kopmak üzere olan parçalara da yine ekipler tarafından kontrollü şekilde müdahalede bulunuldu. İlçe genelinde binalardaki incelemeler sürüyor.
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