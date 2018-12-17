Manisa’da yoğun sis etkisini sürdürüyor Haberi



- Manisa’da yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden yoğun sis, özellikle sabah saatlerinde kentte görüş mesafesini oldukça düşürüyor. Manisa’da günlerdir etkisini gösteren sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Sürücüler gündüz saatlerinde farları açık olarak yoluna devam ederken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. (SC-ÖND-

