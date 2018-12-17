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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa’da yoğun sis etkisini sürdürüyor

Manisa’da yoğun sis etkisini sürdürüyor

- Kentteki sisten detaylar

( MANİSA ) - MANİSA

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- Manisa’da yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden yoğun sis, özellikle sabah saatlerinde kentte görüş mesafesini oldukça düşürüyor. Manisa’da günlerdir etkisini gösteren sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Sürücüler gündüz saatlerinde farları açık olarak yoluna devam ederken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. (SC-ÖND-
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