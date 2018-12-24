Manisa’da yoğun sis etkili oluyor İzle

-TRAFİKTEN DETAYLAR

-TRENİN GEÇİŞİ DETAY

-SİS DETAY



( MANİSA ) MANİSA - Manisa’da dün gece saatlerinde başlayan sis, etkisini artırarak devam ediyor. Yer yer 15-20 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor. Manisa’da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler yoğun trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü Manisa’da, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşarken, şehir adeta sisin altında kayboldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yarını yağmurlu geçirecek olan Manisa’da yarın hava sıcaklığının en düşük eksi 1 en yüksek 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

