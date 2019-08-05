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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı Haberi

Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı Haberi

- Yangından detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylarMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300 zeytin ağacı kül oldu.Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi Mezarlık mevkisindeki otluk alanda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanı gören vatandaşlar, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi.Ekipler, iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 300 zeytin ağacı ile bazı meyve bahçeleri zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Zeytin Ağacı Trol 

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