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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da üzüm festivali İzle

Manisa'da üzüm festivali İzle

- Yaş üzüm salkımlarından Türk bayrağı yapılması - Sarıgöl Belediye Başkanı konuşması - Dans gösterileri - Plaket verilmesi - Üzüm suyu çıkarma geleneği - Sanatçı Serdar Ortaç'ın konuşması - Doğukan Manço'nun konuşması konuşmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde "Geleneksel Sultani Üzüm Festivali" düzenlendi.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen etkinlik kapsamında şarkıcılar Serdar Ortaç ve Doğukan Manço, alanda kurulan havuzda çizmelerle üzümleri ezdi.Törenden sonra konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Gerçekten de tatlı bir festival yaşadık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim." dedi.
Etkinlik, Serdar Ortaç ve Doğukan Manço'nun konserleriyle sonlandı.

Festival Şarkıcı 

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