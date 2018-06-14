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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manisa'da trafikte bayram yoğunluğu

Manisa'da trafikte bayram yoğunluğu

- Trafikte bayram yoğunluğu - İzmir - İstanbul ve İzmir - Ankara karayollarında bayram yoğunluğu - Trafik yoğunluğunun havadan görüntülenmesi - Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için İstanbul, Ankara, İzmir ve çeşitli kentlere giden tatilciler, yol güzergahı üzerindeki Manisa 'da yoğunluk oluşturuyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Akhisar, Saruhanlı, Kula, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçen İzmir - İstanbul ve İzmir - Ankara karayollarında bayram yoğunluğu yaşanıyor.Bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, İzmir - İstanbul karayolu üzerindeki Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinde trafik yoğunluğu yaşadı.İlçe merkezinde bulunan trafik ışığı noktalarında araç yoğunluğu yaşanırken, güzergahın her iki yönünde de uzun araç konvoyları oluştu. Öte yandan D - 565 karayolunda meydana gelen yoğunluk şehir içi trafiğini de olumsuz etkiledi.Akhisar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlarda aldıkları ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için aralıksız çalışırken, araç sürücülerini dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Trafik yoğunluğunun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.İzmir - Ankara güzergahındaki Turgutlu, Salihli, Ahmetli ve Kula ilçelerinde de yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.Jandarma ve emniyet ekipleri, yoğunluklara ve kazalara karşı kavşaklarda tedbir aldı.

Karayolları Güzergah Trafik Işığı Trafik Yoğunluğu Şehir İçi 

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