Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Olay yerinden detay

( MANİSA ) MANİSA

Polis Jandarma Trafik Kazası 


- Manisa’da iki otomobilin karıştığı ve bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza saat 22:30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünden Manisa istikametine giden Mehmet Dardağan (28) yönetimindeki 34 GB 1093 plakalı otomobiliyle, Manisa istikametinden Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen Süleyman Dikengül (42) yönetimindeki otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikengül yönetimindeki otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin bagaj kısmı çarpmanın meydana geldiği yerde kalırken, motor kısmı ise yaklaşık 20 metre ileride durdu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Süleyman Dikengül’ü sıkıştığı yerden çıkardı. 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından sürücü Dikengül ve yanındaki yolcu konumunda bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen yaralıyla birlikte Manisa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Fatma Dikengül’ün hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı