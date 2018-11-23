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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden detay görüntü

Cenaze Karbonmonoksit Cenaze Aracı Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Hayatını kaybeden Fevzi Akyol'un cansız bedeninin cenaze aracına alınması
-Fevzi Akyol'un fotoğrafı

( MANİSA )- Yaşlı çifti soba ayırdı MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay, Seyrantepe Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi No:26 adresinde bulunan Seyran Apartmanın 4.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye evde yaşayan Zehra Akyol(65) ve Fevzi Akyol(69)çiftinden haber alamayan yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile 4.kattaki dairenin balkon kapısından içeri giren sağlık ekipleri çiftin hareketsiz yattığını görünce, hemen çifte müdahale etti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen ve ağır yaralı olan Zehra Akyol, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, eşi Fevzi Akyol’un ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edilen Fevzi Akyol’un cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Zehra Akyol ise Manisa Özel Spiloks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezine sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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