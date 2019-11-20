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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı

Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı

Adli Tıp'tan genel ve detay görüntüler

Cenaze Karbonmonoksit Kömür Sobası Cenaze Namazı Soba Zehirlenmesi 

-arşiv
-fotoğraflar

( İZMİR - FOTO EKLENDİ) İZMİR

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş (84) ve Gülşen Altıntaş (80) çifti ile 10 yaşındaki torunları Hasret Altıntaş hayatını kaybetmişti.Herkesi büyük üzüntüye boğan olay sonrası cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Cenazelerin, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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