Manisa’da servis dehşeti... Düşen öğrenciyi orada bırakıp yoluna devam etti iddası

-ÇOCUĞUN YARALARI DETAY

-BABA AÇIKLAMA

-ÇOCUK AÇIKLAMA

-DETAY

-DIŞ MEKAN DETAY



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kapasitesinin üzerinde öğrenci alan servisin otomatik kapısının seyir halindeyken açılması sonucu yola savrulan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay 20 Mart Salı günü Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Sarıkaya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede taşımalı eğitim gören öğrencileri 16 kişilik servis aracına 26 kişi alarak yoluna devam eden A.İ.B. idaresindeki servis aracının otomatik kapısı aşırı yüklenme sonucu seyir halindeyken açıldı. Bir anaokulu öğrencisinin son anda tutulduğu olayda 10 Ekim Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya araçtan düşerek yola savruldu. Düşme sonucu kafasından, kollarından ve bacaklarından yaralanan minik Emirhan’ı fark eden servis şoförü önce durdu ardından da öğrenciyi orada bırakarak yoluna devam etti. Minik Emirhan’ın imdadına ise olayın gerçekleştiği alanda evi olan komşuları yetişti. Komşusu tarafından hastaneye kaldırılan Emirhan tedavi altına alındı. Kafasına 10 dikişi atılan Minik Emirhan’ın kırılan sağ kolu alçıya alınırken zedelenen dizlerine de pansuman yapıldı. Servis şoförü hakkında Cuma günü jandarmaya şikayette bulunan baba Turan Kırmızıkaya Pazartesi günü de hem Milli Eğitim Müdürlüğüne hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Mahalleye iki servis gelmesi gerekirken çok uzun zamandır tek servis geldiğinin ve olayın 20 Mart Salı sabahı gerçekleştiğini kaydeden Baba Turan Kırmızıkaya, “İki servis geleceğine tek servis geliyor. Servis 15-16 kişilikken 25-26 kişi biniyor ve kapı sıkışınca kendiliğinden açılıyor. Bu esnada çocuk düşüyor ve orada bırakıp gidiyor. Bu esnada bizden birisi hastaneye götürüyor” dedi.

Çocuğunun servis aracından düşmesi sonucu yaralandığını kaydeden Kırmızıkaya, “Kafası kırıldı dikiş atıldı, sağ kolu kırıldı, çatladı alçıya alındı. Sol elinde ezilmeler var. Diz tarafları hep soyulmuş durumda. Bu bugün olmasa yarın yine aynısı olacak. Dün jandarmaya giderek servis şoförü hakkında şikayetçi oldum. Pazartesi günü de milli eğitime giderek şikayetçi olacağım, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Bugün bize olan yarın bir başkasına olacak ve biz bunu daha önce defalarca söyledik hep bizi yapacağız, halledeceğiz dediler. Kimse uygulamadı, kimse bu köyü umursamıyor. Servis aracı geç geliyor, çoğu zaman çocuklarımızı almadan gidiyor. Bu durumu müdür beye söylüyoruz ama müdür bey de ‘Çocukları evden çıkarmanız’ lazım diyor. Yağmur yağıyor çocuklar evde bekliyor diyoruz. Burada bir durak olsa, bir toplantı yeri olsa çocuklar orada toplanır ama öyle bir şey de yok. Geçen gün kendim de gördüm, yağmur yağdığı zaman servis hem geç geliyor hem de okula yetişmek için çocukları almadan gidiyor. Bunları söylediğimizde ‘Tamam, yapıyoruz’ diyorlar ama yine aynı. Bugün bize yapılıyorsa yarın bir başkasına da yapılacak. Bu firma sonuçta yine ihalelere girecek” diye konuştu.

Okul servisine bindikten sonra araçtan düştüğünü kaydeden 12 yaşındaki Emirhan ise, “Servisten düştüm, kafam kırıldı, elim kırıldı. Bir anda açılan kapıdan düştüm. Servis şoförü önce durdu sonra beni bırakıp gitti. Beni aşağıdaki bir evde oturan Reis abi kurtardı” dedi.

Servis hakkında soruşturma başlatıldı Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, olay hakkında soruşturma açıldığını ve servis aracının sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.



