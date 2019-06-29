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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da saman yüklü tır yandı Haberi

Manisa'da saman yüklü tır yandı Haberi

- Olay yerinden genel görüntüler - Drone görüntüleriMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde saman yüklü tır, seyir halindeyken yandı.Alınan bilgiye göre, Selendi'den Manisa yönüne giden Bilal Karaca (60) yönetimindeki 71 EV 486 plakalı saman yüklü tır, Manisa kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Tırı yol kenarına park eden sürücü itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, alevlerin yaklaşık 10 metre yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için büyük çaba sarf etti.Turgutlu Belediye ekipleri iş makineleri ile samanları tırdan indirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.Yangında yaklaşık 25 ton saman, zarar gördü.

Polis Karya Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

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