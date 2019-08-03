Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da otoyol jandarma timlerine emanet Haberi

Manisa'da otoyol jandarma timlerine emanet Haberi

- Genel görüntüler - Drone görüntüleriMANİSA (AA) - İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Manisa 'dan geçen 114 kilometrelik kısmından görev yapacak olan jandarma trafik ve asayiş timleri göreve başladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 trafik, 8 mobil asayiş ve 2 motosikletli trafik timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılması beklenen yolun Manisa bölümünde denetleme, düzenleme ve trafik suçlarına el koyma görevini ifa edecek.Jandarma trafik ve asayiş ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığı otoyolda Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Muhammet Sevinç ile Jandarma Trafik Şube Müdür Vekili Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir denetimde bulundu.Öte yandan, Kurban bayram dolayısıyla otoyolda herhangi bir aksaklığa neden verilmemesi için de otoyol görevlileri de çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı