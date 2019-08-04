Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Video
- Kaza yerinden detay - Ekiplerin kurtarma çalışmalarıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Musulcalı Mahallesi'nden Turgutlu yönüne seyreden Yasin Akcan (29) yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, Kısmalı yolu girişinde sulama kanalına devrildi.Otomobildeki Yıldıray Karakuzu (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Akcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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