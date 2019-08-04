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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Video

Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Video

- Kaza yerinden detay - Ekiplerin kurtarma çalışmalarıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Musulcalı Mahallesi'nden Turgutlu yönüne seyreden Yasin Akcan (29) yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, Kısmalı yolu girişinde sulama kanalına devrildi.Otomobildeki Yıldıray Karakuzu (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Akcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bild Sulama Kanalı 

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