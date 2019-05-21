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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı Video

Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı Video

- Manisa 'da otomobil ikiye bölündü - 3 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin kazaya müdahalesiMANİSA (AA) - Manisa ’nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Manisa istikametine seyir halinde olan Mehmet Dardağan (28) idaresindeki 34 GB 1093 plakalı otomobil, Aşağıçobanisa Mahallesi yol ayrımında, Süleyman Dikengül'ün (42) kullandığı 45 ZB 1761 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle 45 ZB 1761 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada, Süleyman Dikengül ile araçta bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ve diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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