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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa’da ot yangını korkuttu Haberi

Manisa’da ot yangını korkuttu Haberi

Yangından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

Efes Uttu 


- Manisa’da boş bir arazide çıkan ot yangını çevresindeki tesislere sıçramadan söndürüldü. Yangın 15.30 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki, Manisa Sebze ve Meyve Hali arkasında meydana geldi. Boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki tesislere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan Manisa Sebze ve Meyve Hali esnafı, yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.
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