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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da okul yangını

Manisa'da okul yangını

- - Yangın çıkan Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi'nin görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Söndürme çalışmalarından görüntüler - Doğalgaz ekiplerinin kapalı kilitleri kırmaya çalışmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin depo olarak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi'nin 3. katında bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Yangın, itfaiye ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangına Müdahale Trol 

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