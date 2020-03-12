Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Manisa’da okul önlerinde narkotik denetimi

Manisa’da okul önlerinde narkotik denetimi

-Okul önlerinde Narkotik ekiplerinin detayı

Polis Uyuşturucu Narkotik Polis Ekipleri Öğrenciler 

--Asi isimli narko köpeğiyle birlikte polis ekiplerinin vatandaşların üzerini arama görüntüsü

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Manisa’nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre’deki lise önlerinde uyuşturucu satılarına yönelik denetlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde uyuşturucuya karşı denetim yaptı. Manisa Lisesi, Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hasan Türek Anadolu Lisesi önleri, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 'Asi' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı yaklaşık bir saat süren uygulamada 120 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca polis ekiplerince, öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu. Emniyet yetkililerince denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı