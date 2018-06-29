Manisa'da kurbanlık dana hırsızlığı iddiası İzle

- Danaların bulunduğu araçtan detay - Saruhanlı ilçesinde 2 kurbanlık danayı çaldığı ileri sürülen 2 zanlı, gözaltına alındıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri, kurbanlık dana çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.Edinilen bilgilere göre, 42 YZ 805 plakalı minibüsle kurbanlık dana hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, aracın yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, Akhisar - Saruhanlı karayolu üzerinde görüldüğü tespit edilen minibüsü, Saruhanlı ilçesi Kayışlar Mahallesi yakınlarında durdurdu.Araçta M.A. (57) ve Ş.K.E. (39) isimli iki şahıs ve küpesiz iki kurbanlık dana tespit edildi.Gözaltına alınan M.A. ve Ş.K.E, ifadelerinde, nakliye işi yaptıklarını belirterek, danaların sahibinin kim olduğunu, nereden aldıklarını bilmediklerini ve hayvanlarla ilgili kendilerinde herhangi bir belge olmadığını söyledi.
Jandarma, hayvanların sahiplerin bulunması için çalışma başlattı.Küpeleri söküldüğü için kime ait olduğu belirlenemeyen danalar, karakol bahçesine jandarma ekiplerince besleniyor.