Manisa'da korkutan çatı yangını

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar

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( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 16.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan fırına ait bacadan sıçrayan kıvılcımlar çatı katında bulunan plastik eşyaların üzerine düştü. Plastik eşyaların tutuşmasıyla çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, çevrede korku dolu anlar yaşandı. Yangının nasıl çıktığı fark edemediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Şükrü Alkan, can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduklarını söyledi.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

