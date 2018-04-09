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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da kayıp minik kardeşler birbirlerine sarılı halde bulundu Haberi

Manisa'da kayıp minik kardeşler birbirlerine sarılı halde bulundu Haberi

Çocukların kurtarılması sonrasında helikoptere bindirilişlerinden cep telefonu görüntüleri

( MANİSA )- Kayıp iki kardeş geceyi ormanda geçirdi MANİSA

Köpek Güvenlik Güçleri Askeri Helikopter Cep Telefonu Helikopter 


- Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam üzeri kaybolan 9 ve 12 yaşlarındaki kardeşler Jandarma ve AFAD ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu tam 12 saat sonra evlerinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Soma ilçesinin Uruzlar Mahallesinde ikamet eden Muhammet (12) ve Ömer (9) Taşkın kardeşler dün akşam köy civarında koyun otlatırken kayboldu. Kardeşlerin evlerine dönmemesi üzerine aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler ve AFAD ekipleri dahil yaklaşık 400 kişinin drone ve köpekler yardımıyla katıldığı aramalarda kayıp kardeşler tam 12 saat sonra köye 15 kilometre uzaklıktaki Naldöken Mahallesi sınırlarında birbirine sarılı halde bulundu. Arama kurtarma faaliyetlerine Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Erhan Can da katılırken geceyi dağda geçiren iki kardeş askeri helikopter ile Soma İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken aile gayretleriyle çocuklarını bulan Jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti. (YS-AY-BA-Y)
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