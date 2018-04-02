Manisa'da karayolundan uçak geçti... Uçuş süresini tamamlayan uçak emekliye ayrıldı Haberi

-Nar Lojistik Proje Koordinatörü Mehmet Efe Küçükkaya ile röportaj

-Uçağın yolculuğundan detaylar

-Ekiplerin uçağın kavşaktan geçişi sırasında koordinasyonu

-Uçağın kavşaktan geçişi

-Uçağın karayoluyla götürülmesi



( MANİSA ) MANİSA



- Uçuş süresini tamamlayarak hurdaya ayrıldıktan sonra İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ege Jet Sivil Havacılık Lisesi'ne götürülmek üzere 3 parça halinde tırlara yüklenen Airbus A310 tipi kargo uçağı Manisa'da zorlu kavşaklardan özenle geçirildi. Uçuş süresini tamamlayan Airbus A310 tipi kargo uçağı İstanbul Atatürk Havalimanında hurdaya ayrıldı. Yaklaşık 60 bin dolar değerindeki dev kargo uçağı İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Özel Ege Jet Sivil Havacılık Lisesi tarafından satın alındı. Uçak Atatürk Havalimanında alt gövde, üst gövde ve kanatlar olmak üzere 3 parçaya kesilerek özel bir lojistik firması tarafından tırlara yüklendi. 3 gün süren yolculuğun ardından İzmir'den önceki son il olan Manisa'ya gelen uçak trafikte sürücülerin şaşkın bakışlarıyla zorlu kavşaklardan geçirildi. Uzunluğu 54 metre, genişliği 11 metre ve yüksekliği 5 metreyi bulan uçak zorlu yolcuğunun ardından öğrenciler için uygulamalı eğitim görecekleri faydalı bir görevi üstlenecek. Uçak hakkında bilgi veren Nar Lojistik Proje Koordinatörü Mehmet Efe Küçükkaya "Uçağı 3 gün önce İstanbul Atatürk Havalimanından yükledik. Uçağın tipi Airbus A310. 3 parçaya bölünerek taşınıyor. Kanatlar, alt gövde ve üst gövde. Sivil havacılık lisesine gitmekte. Burada öğrenciler uygulamalı öğrenim görecek öğrenciler. Yolda buraya gelene kadar tüm polisler yolları kesti. 6 tane ekip aracıyla gidiyoruz. Önde 2 arkada 2 polis ekibi ve polis eskortumuz var. Araç uzunluğumuz yaklaşık 54 metre. Genişliğimiz yaklaşık 11 metre yüksekliğimiz ise yaklaşık 5 metre olmakta. Faydalı bir işte kullanılmaya karar verilmiş. Toplamda bugün 3. günümüz. 600 kilometre yol geldik" dedi.

Uçağın taşınması sırasında Manisa'dan İzmir istikametinde Gediz Işıklı Kavşağı ekipler tarafından özenli çalışma yapıldı. Uçak ekipler tarafından koordineli bir şekilde hem araç trafiğini aksatmadan hem de uçak ve kavşak zarar görmeden kavşaktan geçirildi. (AY-

