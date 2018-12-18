Manisa'da kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir kahvehane önünde bir araya gelen iki grup arasında kavga çıktı. İki grup bıçak, tabanca ve pompalı tüfekle birbirlerine saldırdı. Açılan ateş sonucu ve bıçak darbeleriyle yaralanan iki gruptan da M.T. ve D.T. güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye kaldırılırken diğer yaralılar E.K., E.O. ve Emrah Ç. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnından aldığı mermilerle ağır yaralanan Emrah Ç. hastanede ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan silahlı kavga olayı sonrası bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Kavganın çıkış sebebi henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLK-AY-

