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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Manisa’da jandarmadan drone destekli çifte denetim

- Manisa’da jandarmadan drone destekli çifte denetim

Denetimlerden drone detay görüntü

Jandarma Sürücü Belgesi Kullar Öğrenciler Yüz Yüze 

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- NOT:Görüntü kafeye “MANİSA’DA JANDARMADAN DRONE DESTEKLİ ÇİFTE UYGULAMA” kodu ile geçilmiştir.

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet ve öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Drone destekli denetimlerde 7 araç trafikten men edilirken, 16 bin lira ceza kesildi. Jandarma Trafik Timleri ve Poyrazdamları Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin özellikle kask kullanıp kullanmadıkları, motosikletlerin tescili ve plakasının bulunup bulunmadığı, muayenesi, sigortası ve ışık donanımı, sürücü belgesinin olup olmadığı kontrol edildi. Poyrazdamları Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde 68 araç sorgulanırken, 7 araç trafikten men edildi. Denetimde 16 sürücüye toplam 15 bin 964 lira ceza-i işlem uygulandı. Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla nedeniyle jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde okul servislerindeki gerekli belgelerin kontrolleri yapılırken, öğrencilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, sorumluluk alanlarındaki motosiklet ve okul servis denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

(BA-AY-
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