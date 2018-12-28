Manisa'da jandarma erler yemin etti

-YEMİN TÖRENİ DETAY

-AİLELER DETAY

-KÜTÜĞE İSİM ÇAKMA

-ÖDÜL TÖRENİ

-ALBAY SEYFİ TÜRKAN KONUŞMASI

-GEÇİT TÖRENİ

-AİLELERE KAVUŞMA ANI



( MANİSA -ÖZEL) - Yemin töreni sonrası kısa dönem jandarma erler ve ailelerin kavuşması duygusal anlara sahne oldu MANİSA



- Manisa İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem 90 jandarma er düzenlenen törenle yemin etti. Askerlerin törenin ardından ailelerine kavuşması duygusal anlara sahne oldu. Manisa’da İl Jandarma Komutanlığında 373’üncü dönem kısa dönemler erler için yemin töreni düzenlendi.

Törene Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, gazi ve şehit yakınları ve asker aileleri katıldı.

Törende dört haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 90 jandarma er bayrak ve silaha el basarak yemin etti. Jandarma erler yemin ederken aileler de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Yemin eden erler adına yapılan konuşmanın ardından atış, bakım ve eğitim alanlarında başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi.

Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Seyfi Türkan, törende yaptığı konuşmada ailelere ve erlere seslenerek, “Şehitlerimizin huzurunda, silah arkadaşlarınızda omuz omuza vererek namus ve şeref üzerine ant içtiniz. Bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife ve namus, şeref anlamında olup, aynı zamanda kahraman Türk jandarmasının bir unsuru olduğunuz anlamındadır. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yemininize sadık kalacağınızdan şüphemiz yok. Jandarma teşkilatının vitrini olduğunuzu asla unutmayınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından erler jandarma andını okudu ve geçiş törenini yaptı. Yemin töreninin ardından ant içen erler ve aileler birbirlerine kavuştu. Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve protokol üyeleri asker aileleriyle fotoğraf çekti. Çocuklarına kavuşan aileler de sevinç gözyaşı döktü.

