Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

- Kaza bölgesinden detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Servis Otobüsü Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

-- Kazaya karışan servis araçlardan detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da seyir halindeki 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa-İzmir yolunda meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalardan İzmir’e işçi taşıyan Mehmet Can P. yönetimindeki 35 KY 186 plakalı servis otobüsü, Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde bir anda fren yaptı. Bu sırada arkasında seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 45 KY 052 plakalı minibüs, önünde duraklayan otobüse çarparken, onun arkasında bulunan Mehmet Ö. yönetimindeki 45 J 4624 plakalı midibüs de önünde kazaya karışan minibüse çarptı. Zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı