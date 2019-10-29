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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Manisa'da iş yeri yangını Video

Manisa'da iş yeri yangını Video

- Yangın söndürme çalışmalarından detay - Çıkan yangın sonrası iş yerinden detaylarMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde traktör tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fatih Sanayi sitesinde bulunan Ahmet Ergen'e ait traktör tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Sağlık Ekipleri 

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