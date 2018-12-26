Manisa’da ‘İnsanlık ölmedi’ dedirten lokanta İzle

-Yemeklerden detay

-İşletmenin aşçısı Yasin Terüt konuşması

-İşletme sahibi Adem Bayır konuşması



( MANİSA - ÖZEL)- Parası olan da olmayan da masadan tok kalkıyor- Bu lokantada hesap sorulmuyor- İşletmesine ‘Bu işyerinde parası olmayan, çekinmeden oturup yiyebilir’ yazısını asan Adem Bayır:- “Manisa’da parası olmayan insanların boş çevrildiğini duydum. Üzüldüğümden dolayı böyle bir şey düşündüm. Onların bize hayır duaları yetiyor.” MANİSA - Manisa'da faaliyet gösteren bir lokanta işletmecisi parası olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. Hayırsever işletmeci, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için de hiçbir müşterisinden hesap sormuyor ve sadece ödeme yapan misafirlerinden para alıyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde 5 yıldır hizmet veren Bayırlar Lokantası’nın işletme sahibi Adem Bayır, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için örnek bir proje hayata geçirdi. İşletme sahibi Adem Bayır, yemek yemek isteyen fakat parası olmayan vatandaşları da lokantadan boş çevirmiyor. Bununla da yetinmeyen Bayır, lokantasının camına astığı ‘Bu iş yerinde parası olmayan, çekinmeden oturup yiyebilir’ yazısı ile bunu tüm Manisa’ya duyurdu. ‘İnsanlık ölmedi’ dedirten lokantadan günde en az 30 ihtiyaç sahibi faydalanıyor. "Memnun kalıyorlar" İşletmenin aşçısı Yasin Terüt, yazıyı gören vatandaşların bazen inanmak için tekrar sorduklarını söyledi.



Parası olan müşteri ile parası olmayan müşterilerini kesinlikle ayırmadıklarını kaydeden Terüt, "Manisa’nın kırsal mahallerinden vatandaşlarımızı yemek yemek isteyip de maddi durumlarından dolayı yemek yiyemediklerini gördük. Tüm personel aramızda toplanarak, görüşme yaptık. İşletme sahibimiz Adem Bayır bize müsaade etti. Yazıyı da bizzat bize kendisi astırdı. Çok güzel bir şey. İhtiyaç sahipleri buraya gelip ücretsiz yemek yiyor, hayır dualarını alıyoruz. Özellikle yoldan geçerken yazıyı gören bazı vatandaşlar doğru mu diyor, ciddi misin diyorlar. Biz de ciddiyiz, buyurun diyoruz. Oturuyorlar Ana yemekleri, tatlıları ve yanında çaylarını da içiyorlar. Memnun kalıyorlar. Kendilerinin hayır dualarını alıp buradan yolcu ediyoruz" diye konuştu.

“Bize hayır ve duaları yetiyor" İşletme sahibi Adem Bayır, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için hiçbir müşterisinden hesap sormadığını ve sadece ödeme yapan müşterilerinden para aldığını ifade etti.

Bayır, şöyle devam etti: “5 yıldır buranın işletmeciliği yapıyorum. Manisa’da parası olmayan insanların boş çevrildiğini duydum. Üzüldüğümden dolayı böyle bir şey düşündüm. Onların bize hayır, duaları yetiyor. Müşterilere nasıl bakıyorsak, parası olmayan vatandaşlara da aynı hizmeti veriyoruz. Bazen kendileri paramız yok, böyle bir yazı gördük diye söylüyorlar. Buyurun diyoruz. İstediklerini ikram ediyoruz" şeklinde konuştu.



