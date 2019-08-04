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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 7 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 7 yaralı

Kazaya karışan araçlar

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Bild 

-Ambulans detay
-Polisler detay
-Trafik akışı detay
-Araçların çekilmesi detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Tarzan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki Gültekin A.(39) idaresindeki 34 DD 5779 plakalı otomobil, Tarzan Bulvarı üzerinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne çıkmak isteyen Ali G.(33) yönetimindeki 35 DHP 08 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 3’ü çocuk, 34 DD 5779 plakalı aracın sürücüsü Gültekin A. olmak üzere kimlikleri henüz tespit edilemeyen toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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