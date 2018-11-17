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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 asker hastaneye kaldırıldı İzle

Manisa’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 asker hastaneye kaldırıldı İzle

-Merkez Efendi Devlet Hastanesi acil servisinden genel detaylar

Acil Servis Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Baş Ağrısı Mide Ağrısı 

--ARŞİV-
-Askerlerin zehirlenmesinden arşiv görüntüler

( MANİSA )- Manisa Valisi Ahmet Deniz: “Endişe edilecek bir durum yok. Tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altında tutuluyorlar” MANİSA

- Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda vatani görevini yapan 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amacıyla hastanede gözlem altında tutulduğu bildirildi.
Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda görev yapan askerlerin bir bölümü akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Yaklaşık 5 bin kişinin yediği akşam yemeği sonrası askerlerden 21'i, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Burada hemen tedavi altına alınan askerlere ”hafif besin zehirlenmesi" teşhisi konuldu. Ayakta tedavi gören askerlerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan askerlerin akşam yemeğinde; kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding yediği öğrenildi. Manisa Valisi Deniz’den açıklama Olayla ilgili bilgi veren Manisa Valisi Ahmet Deniz, askerlerin durumunun iyi olduğunu belirterek, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Deniz, “Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriyede yaklaşık 5 bin kişi yemek yemiş, ancak 21’i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Tahlilleri yapıldı ve şu an için raporlarının çıkmasını bekliyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altında tutuluyorlar” dedi.
Manisa'da daha önce de aynı kışlada 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, 23 Mayıs'taki gıda zehirlenmesi sonucu bir asker hayatını kaybetmişti.
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