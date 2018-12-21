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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi Video

Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi Video

- Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye getirilen Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri - Hastane önünde bekleyen ambulanslar - Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinden 45 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda zehirlenme şüphesiyle 45 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak kalan bazı kız öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı.Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Devlet Hastanesine gelip İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve Okul Müdürü Ebru Yöntem'den konuyla ilgili bilgi aldı.

Mide Bulantısı Kız Öğrenciler Öğrenciler Sağlık Ekipleri Baş Dönmesi 

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