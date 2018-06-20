Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa’da genç kıza tren çarptı

Manisa’da genç kıza tren çarptı

Yaralı genç kıza sağlık ekiplerinin müdahalesinden detay

( MANİSA - HD) MANİSA

İlk Müdahale Hemzemin Geçit 112 Acil Servis Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 


- Manisa’da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İzmir-Balıkesir seferini yaptığı öğrenilen yolcu treni, Horozköy Tren Garı yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Bahar G.’ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaralı Bahar G.’yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaralı Bahar G.’ye müdahale ettiği sırada genç kızın annesi olduğu öğrenilen kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Hastanede tedavisi süren Bahar G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖND-
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı