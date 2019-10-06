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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Manisa'da fırınlara gece denetimi

Manisa'da fırınlara gece denetimi

- Zabıta ekiplerinden detaylar

Allah Kabil İmalathane Harekete Geç Zabıta 

-- Denetimlerden detaylar
-- Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun konuşması

( MANİSA ) - Alaşehir'de fırınlar denetimden geçti, eksiklikleri uyarıldı MANİSA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki mahallelerde bulunan fırın ve gıda üretimi yapan işletmelerde gece denetimi yapıldı. Alaşehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini sıklaştırdı. Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı 03.45'te harekete geçen ekipler ilçede bulunan fırın ve gıda üretimi yapan işletmeleri denetledi. Ekipler, fırın imalathaneleri, araç gereç, depo, lavabo ve satış yerlerinde incelemelerde bulunup çalışan personelleri hijyen kontrolünden geçirdi. Ekipler, ekmek, çörek ve standart ekmeklerde gramaj kontrolleri de yaptı. Zabıta ekipleri ekmek gramajı ve hijyenik kurallarına uymayan fırın sahiplerine para cezalarının ikiye katlanacağı ve tekrarların devam etmesiyle fırınların mühürlenmesine kadar ciddi cezaların kesilebileceği uyarısında bulundu. Ekipler denetlemelerde tespit ettikleri eksiklerle ilgili işletmelere uyarılarda bulundu. Bir sonraki denetimde eksiklerin tamamlanması uyarısında bulunan ekipler, cezaların iki katına çıkabileceğini belirtti.
Vatandaşların sağlığı için denetimleri arttıracaklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Dün gece sabaha karşı 03.45'te 25 tane zabıta arkadaşımızla gıda üreten işletmeleri dolaştık. Bunların başında da fırınlar geliyor. Biz istiyoruz ki fırınlarımız, gıda üreten işletmelerimiz daha hijyenik şartlarda sağlıklı koşullarda gıdalarını üretsinler. Bunun için denetimler ileride de sürecek. Eksikleri bildirdik. Biz istiyoruz ki artık tahta tezgahlarda değil mermer ve ya çelik tezgahlarda çalışılsın. Tuvaletlerin giriş kapıları ayrı olsun, sineklikleri takılsın ve önüne de dezenfektan takılsın. İnsanlar iş önlüklerini ve ya eldivenlerini kullansınlar istiyoruz. İnşallah bu denetimlerde eksikler tespit edildi. Arkadaşlarımız da bunları en kısa sürede tamamlayacaklarına inanıyoruz. Bizim tek derdimiz Alaşehirli insanlarımızın daha sağlıklı olması ve sağlıklı koşullarda yaşamasının sağlanması" dedi.

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