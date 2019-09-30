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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa’da fabrika yangını Video

Manisa’da fabrika yangını Video

Yangından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

Fabrika Yangını Fabrika Kimya Gesi Trol 


- Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal bölümünde yangın meydana gelirken tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikanın kimyasal bölümünde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Fabrikadaki yangını fark eden fabrika bekçisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler kimyasal bölümündeki yangına yaklaşık 2 saat boyunca müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonrasında tamamen söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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