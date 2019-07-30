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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Manisa'da elektrikli otobüsten yükselen duman paniğe neden oldu

Manisa'da elektrikli otobüsten yükselen duman paniğe neden oldu

- Otobüse müdahaleden cep telefonu görüntüler

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- - Olay yerinden detaylar
- - Otobüsten detaylar
- - İtfaiye ekiplerinden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren bir elektrikli otobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 E 4700 plakalı elektrikli otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Otobüsün arka tarafından bulunan motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören otobüs şoförü aracı durdurdu. Yangın ihtimaline karşı otobüsün motor bölümüne yangın tüpleriyle müdahale edildi. Öte yandan gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de önlem aldı. Teknik ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüste bir yanma olmadığı komprasorden duman üflediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-
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