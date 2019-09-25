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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da 'Dumansız araç' uygulaması Haberi

Manisa'da 'Dumansız araç' uygulaması Haberi

Manisa 'da "Dumansız araç" uygulaması - "Dumansız araç" uygulaması - Sürücü Abdullah Tarcan ile röportaj - Denetimler - Ceza kesilen sürücü Fatih Gezinti ile röportaj - Burak Aktaş ile röportaj Manisa 'da "dumansız araçlar" uygulaması - Kentin 15 noktasında yapılan denetimlerde, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendiMANİSA (AA) - Manisa 'nın il merkezi ve ilçelerinde, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.
İl merkezinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla 15 noktada, 150 personelle yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içmedikleri denetlendi.Polis, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.Durdurulan sürücülerden Fatih Gezinti, uygulamada ilk denetlenen sürücülerden biri olduğunu belirterek, "Zaten araçlarda sigara içilmemesi gerekiyordu, doğru bir uygulama. Bize de ders oldu, tekrarı olmaz." dedi.
Akhisar'dan İzmir'e gittiğini aktaran sürücü Burak Aktaş, "Aracı servise götürüyordum, o sırada elimde sigara vardı. Bu şekilde ilk defa ceza yiyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Araçta sigara içmeyeceğiz, dumansız hava sahasına uyacağız." diye konuştu.
Turgutlu ilçesinde de uygulamada denetlenen sürücülerden Abdullah Tarcan, sigara içmenin sürücülerin dikkatini dağıttığını belirterek, "Araç içerisinde sigara kullanan olduğu zaman rahatsız oluyorum. Sigara zaten insan sağlığına zararlı. Bu yasak ile kimseye aracımda sigara içemeyecek." ifadelerini kullandı.

Sigara Yasağı Hava Sahası Sigara 

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