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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manisa’da dolu yağışı etkili oldu

Manisa’da dolu yağışı etkili oldu

Dolu yağışından detay

Sağanak Yağış Akalan Dolu Yağışı Irak 

-Saçak altındaki vatandaşlardan ve yağıştan detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da bir anda bastıran dolu yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Yanlarında şemsiyesi olan vatandaşlar yollarına devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde sıcakların yaşandığı Manisa'da önce dolu ardından da sağanak yağış etkili oldu. Saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı aralıklarla kendini gösterirken, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Meteorolojinin yaptığı uyarılara rağmen yağışlara hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak altlarına sığındı.
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