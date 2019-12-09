Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa’da develer kıran kırana güreşti

Manisa’da develer kıran kırana güreşti

Develerin kent sokaklarında yürümesi

Harmandalı Hatıra Fotoğrafı Deve Güreşleri Gesi Güreş 

-Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan detaylar
-Başkan Öküzcüoğlu'nun konuşması
-Develerin güreşmesi

( MANİSA )- Alaşehir ilçesinde ilk defa düzenlenen güreşlere yoğun ilgi MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ilk kez düzenlenen deve güreşlerinde develer kıran kırana mücadele ederken, vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ilk defa deve güreşleri düzenlendi.
Güreş öncesinde develer Alaşehir ilçe merkezi sokaklarında dolaştırılarak, vatandaşlar davet edildi. Ardından Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nden gelen 120 deve Kenan Evren Parkı'nda bulunan alana getirildi.
Güreş Ağalığını iş adamı Mesut Yıldırım yaparken güreşleri izlemeye gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu vatandaşlarla selamlaştı. Güreşler öncesi Ege yöresine özgü oyunlar oynanırken, Başkan Öküzcüoğlu da harmandalı oynayarak eşlik etti. Vatandaşlar deve güreşlerine yoğun ilgi gösterirken, develerle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Güreş organizasyonunu Alaşehirli iş adamları Burak Gelin, Kenan Aslan ve Mehmet Yeşilyurt yaparken, komite başkanlığını Süleyman Aykaç yaptı. Güreşler öncesi konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu ata kültürümüzü benim de bir tarafım Yörük, Yörük kültürünü burada bundan sonra yaşatacağız. Bizim doğaya, insana ve çevreye saygılı bir yaklaşımımız var. Sizler de isterseniz bu kültür burada devam edecek” dedi.
Konuşmaların ardından arenaya çıkan develer kıran kırana güreşti. Güreşlerde deve sahipleri de zaman zaman zor anlar yaşarken güreşler oldukça heyecanlı geçti. Güreşlerin ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Kafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet AraştırılıyorKafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet Araştırılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı