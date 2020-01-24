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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da Cuma namazı sonrası İsrail’e tepki

Manisa’da Cuma namazı sonrası İsrail’e tepki

-Açıklamadan detay

Protesto Sivil Toplum İsrail Yanılma Orantısız Güç 

-- İHH Manisa Dernek Başkanı Mehmet Turhan konuşması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da, Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri’nin İsrail tarafından tutuklanarak Mescid-i Aksa’ya girişinin yasaklanması protesto edildi. Manisa’da Cuma namazı sonrası İnsani Yardım Vakfı (İHH) Manisa Derneği öncülüğünde toplanan sivil toplum kuruluşları Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri’nin tutuklanmasını protesto etti. Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrası toplanan grup adına açıklamayı İHH Manisa Dernek Başkanı Mehmet Turhan yaptı. Turhan, ömrünü Mescid-i Aksa’ya adamış birinin, Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılmasının kabul edilemez bir şey olduğunu belirterek, “Geçen hafta Pazar günü Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri, Rahmet Mescidi konusunda insanları Cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeyh İkram Sabri’ye bir hafta süre ile Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı getiren Siyonist İsrail sürenin bir yıla çıkarılmasını istedi. Mescid-i Aksa’da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri bulunan Şeyh İkram Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak Rahmet Mescidinde toplanmaya başladı.
Son iki günde bu toplanma çağrısına uyan herkese karşı orantısız güç uygulayan Siyonist İsrail güçleri kadınlar başta olmak üzere birçok Müslümanı gözaltına altı. Özellikle kadınlara uygulanan şiddetin dayanılmaz boyutlara gelmesi üzerine Kudüs halkı bu Cuma’yı Umut Cuması olarak ilan ettiler. Siyonist İsrail’in, Rahmet Kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı tüm dünya Müslümanlarının Kudüs’ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor. Bütün sivil toplum kuruluşları olarak toplumun her kesimine meselenin önemini anlatmalı ve insanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz.” diye konuştu.
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