Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa’da binanın çatısı alev alev böyle yandı

Manisa’da binanın çatısı alev alev böyle yandı

Binanın çatısının alev alev yanması detay görüntü

Polis Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Yangından detay görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında ve dubleks katında maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi, 185. Sokakta bulunan Cengiz Çiftçi’ye ait 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin ve kara dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, uzun çalışmalar sonrasında yangını söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda ve binanın dubleks katında maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı