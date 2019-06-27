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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Manisa’da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa’da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Demirköprü Baraj Gölü'nden detay görüntü

Jandarma Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Hayatını kaybeden 2 şahsın fotoğrafı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği Demirköprü Barajı göletinde boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Demirköprü Barajı Delibaşlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’nin Gaffar Okkan Mahallesi’nde yaşayan Ali (39) ve ağabeyi Hamit Toktaş (42), serinlemek için Demirköprü Barajı'na girdi ve iki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma,AFAD ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinden destek istendi. Yapılan çalışmalar sonrasında iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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