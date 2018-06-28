Manisa'da aranan şahıslara yönelik operasyon

- Şüphelilerin araçtan inmesiMANİSA (AA) - Manisa ’da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Horozköy ve Muradiye Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, gerçekleştirdikleri uygulamada şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Kaçan aracı 10 kilometrelik bir mesafe sonucu durduran ekipler, şüpheliler Gökhan K.(23), Umut G. (25) ve Kayahan A.’yı (26) gözaltına aldı.Şahısların yapılan sorgulamasında şüpheli Gökhan K.’nın nitelikli yağma, mala zarar verme, Kayahan A.’nın bıçak veya benzeri diğer aletleri izinsiz satın alma kullanma, Gökhan K.’nın bakaya olarak suç kayıtları bulunduğunu tespit etti.Şahıslar Kayahan A.’nın üzerinde 20 gram jamaika isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.İfadeleri alınmak üzere Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen şüpheliler buradaki işlemleri sonrasında, Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.