Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Manisa'da aranan şahıslara yönelik operasyon

Manisa'da aranan şahıslara yönelik operasyon

- Şüphelilerin araçtan inmesiMANİSA (AA) - Manisa ’da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Horozköy ve Muradiye Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, gerçekleştirdikleri uygulamada şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Kaçan aracı 10 kilometrelik bir mesafe sonucu durduran ekipler, şüpheliler Gökhan K.(23), Umut G. (25) ve Kayahan A.’yı (26) gözaltına aldı.Şahısların yapılan sorgulamasında şüpheli Gökhan K.’nın nitelikli yağma, mala zarar verme, Kayahan A.’nın bıçak veya benzeri diğer aletleri izinsiz satın alma kullanma, Gökhan K.’nın bakaya olarak suç kayıtları bulunduğunu tespit etti.Şahıslar Kayahan A.’nın üzerinde 20 gram jamaika isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.İfadeleri alınmak üzere Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen şüpheliler buradaki işlemleri sonrasında, Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Jamaika Nitelik 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı