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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Manisa’da aralık ayında erik ağaçları meyve verdi Haberi

Manisa’da aralık ayında erik ağaçları meyve verdi Haberi

- - Erik ağaçlarından genel görüntü - Hava sıcaklığının 15 - 20 derece ölçüldüğü Ahmetli ilçesinde erik ağaçları meyvelendiMANİSA (AA) - Aralık ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının 15 - 20 derece ölçüldüğü Manisa ’nın Ahmetli ilçesinde erik ağaçlarının meyve vermesi şaşkınlık yarattı.Kışa girilmesine rağmen havaların güneşli ve sıcak geçtiği Barbaros Mahallesi’nde Kemal Köken’e ait erik bahçesindeki erik ağaçları meyve verdi.Bahçe sahibi Kemal Köken, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde olduğu için erik ağaçlarının meyve verdiğini söyledi.

Köken, aralık ayı olmasına rağmen havaların hala sıcak olduğuna dikkati çekerek, “Kış aylarında beklediğimiz soğuklar yok. Soğuk olmayınca da erik ağaçlarımız yalancı bahara aldanıp önce çiçek açtı. Sıcaklık devam edince meyve verdiler. İnşallah ürünlerimiz de verim kaybı olmaz." dedi.

Hava Sıcaklığı Baros Hava Sıcaklıkları Allah Güneşli 

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