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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Manisa’da araçlara zarar veren 2 zanlı kameralara yakalandı

Manisa’da araçlara zarar veren 2 zanlı kameralara yakalandı

Güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-olay anı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da akşam saatlerinde park halindeki otomobillere zarar veren kimliği belirsiz 2 şahıs, iş yerlerinin güvenlik kamerasında görüntülendi. Olay akşam 20.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi’nden meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 şüpheli park halinde otomobillere uçan tekme, kafa, yumruk atmaya başladı.
Şahısların araçlara zarar verme anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda çok sayıda araçta maddi hasar meydana gelirken, araçları zarar gören vatandaş emniyete şikayette bulundu.
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