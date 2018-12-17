Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da 81 il bir okula sığdı

Manisa'da 81 il bir okula sığdı

Öğretmenler, veli ve öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekerken ve kemençe eşliğinde horon teperken detay

Yöresel Kıyafet Öğretmenler Yerli Malı Haftası El Sanatları Öğrenci Velisi 

-Öğrenci velileri Hülya Ünlü Güngör ve Canan Arslan konuşması
-Yunusemre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve Okul Müdürü Evra Kerey konuşması
-Yemeklerden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da bir okulda düzenlenen yerli malı haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin 81 iline özgü giysi, oyun ve yemeklerinin sergilendiği etkinlikte, öğretmenler, veli ve öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekti, kemençe eşliğinde horon tepti. Manisa Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Okulun sınıfları Türkiye’nin 7 ayrı bölgesine ayrıldı. Sınıflar, bölgelerindeki şehirlere özgü giysi, oyun ve yemeklerle donatıldı. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin de yöresel kıyafet giydiği etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Öğretmenler, veli ve öğrencilerle birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekti, kemençe eşliğinde horon tepti. Etkinliğe katılan Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve Yunusemre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de halaya katılarak, öğrencilere eşlik etti. Öğrenci velisi Hülya Ünlü Güngör, “Orduluyum. Bugün Karadeniz günleri hazırlıklarında bulunmaktan mutluyum. Yöremizi tanıtıyoruz. Gerek tarihi, gerek kültürel değerleri ve gerekse de yemekleri ile güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Bir diğer öğrenci velisi Canan Arslan ise “Normalde yerli malında evde yapılan yiyecekler tanıtılıyordu. Biz bunu yöresel hale getirdik. Hepimiz birer bölge belirleyip il seçtik. Bize Van çıktı. Van ilimizi, doğu batı kuzey güney demeden bütün çocuklarımıza okulda hepsini tanıtmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız Türkiye’nin bütün illerini bir günde öğrenmiş oldu” dedi.
Okul Müdürü Evra Kerey, yaptığı konuşmada 81 ili okullarına sığdırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yunusemre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de Anadolu’nun çeşitli yerlerinden yiyeceklerin ve Anadolunu’nun kültürünün yansıtıldığı güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, şöyle konuştu: “Suphi Egemen ilkokulumuz, yerli malı haftası kapsamında yerli malı haftasını çok aşan bir etkinlik düzenlemiş. Okul müdürlüğümüz, velilerimiz ve öğrencilerimiz çok güzel bir işbirliği yapmış. Bütün Türkiye’nin yetişen ürünlerini, el sanatlarını ürünlerini, kültürel değerlerini, düşünürlerini, sanatçılarını ve sanatkarlarını, tanıtan bir sergi düzenlemişler. Fuar boyutunda diyebileceğimiz bir sergi. Okul boyutunda ilk defa böyle bir büyüklükte çalışma yapıldığına şahit oldum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Lisedeki Devamsızlık Sorununu ÇözdülerLisedeki Devamsızlık Sorununu Çözdüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı