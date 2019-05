Manisa’da 500 öğrenci aynı anda melodika çaldı Haberi

-- Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Yiğitkanlı'nın konuşma

- Manisa’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 500 öğrenci aynı anda melodika çalarak, mini bir konser verdi. 10 dakika süren konser Manisalı vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda müzik aleti olan melodika ile konser düzenledi.

Meydanda dev bir daire oluşturan 500 lise öğrencisi aynı anda melodika çaldı. 10 dakika süren konserde öğrenciler, müzik öğretmeni Nehir Taşçı eşliğinde sırasıyla Barış Manço’dan ‘Gül Pembe’ ve ‘Anlıyorsun Değil Mi’ ile Melih Kibar’ın ‘Hababam Sınıfı’ şarkısını çaldı. Öğrenciler, okullarda flütün yerini almaya hazırlanan melodika ile tüm hünerlerini sergiledi. Etkinlik hakkında konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında MOSTEM Lisesi’nin 500 öğrencisinin melodikalarıyla hazırladığı şarkıları Cumhuriyet Meydanı’nda dinlemek istedik. Meslek lisesi öğrencilerimiz tek bir hata yapmadan muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdiler. Bu ülkenin çocuklarında çok yetenek var. Biz bu yeteneklerini işleyebilirsek çok iyi sonuçlar almamız mümkün. Bu spor da, sanatta, sanayide ve ilimde böyle. Yeter ki bunu değerlendirelim” dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Yiğitkanlı ise “Eğitim öğretim süreçlerinde her bir öğrencinin müzik etkinliğinde bir enstrüman çalabilmesini destekliyoruz. Aynı zamanda okulumuzda her bir öğrencinin spor yapmasını öneriyoruz. Meslek lisesi öğrencilerinin her bir şeyi başarabileceğinin ispatıdır bu. Bunu geliştirerek devam ettireceğiz. Öğrencilerimizin mesleklerinde doğru yeterlikliliklerini öğrenebildikleri gibi sosyal yönlerinde güçlü olduklarını göreceğiz” diye konuştu.