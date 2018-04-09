Manisa'da 50 yıllık gelenek yeniden hayat buldu Haberi

-Damadın annesi Fadime Çekkaş’ın konuşması

-Damadın teyzesi Hatice Tunalı konuşması



( MANİSA )- Damat ailesi geline verilecek hediyeleri başlarının üzerinde taşıdı MANİSA



- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde neredeyse unutulmaya yüz tutan 50 yıllık "Gelin Sinisi" geleneğini yaşatan damat ailesi, gelin evine götürülecek hediyeleri el işi örgülerle süsleyerek başlarının üzerinde taşıdı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz hafta nişanlanan Mustafa Çekkaş ile Pınar Yalçın çiftçinin aileleri 50 yıllık "Gelin Sinisi" geleneğini sürdürdü. Geleneklere göre Çekkaş ailesi, gelin evi olan Yalçın ailesini ziyaret etmek için hediye hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra hediyeler 12 adet sini adı verilen büyük bir tepsiye yerleştirildi. Hediyelerin bulunduğu 12 sini el işi süslemelerle işlendikten sonra Çekkaş ailesinin kadınları Mimar Sinan Mahallesindeki evlerinden Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi üzerinde yaya olarak kız evinin bulunduğu Aşağıkoçaklar Mahallesine kadar yaya olarak ulaştırdı. Neredeyse unutulmaya yüz tutan "Gelin Sinisi" geleneğini gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Böyle bir geleneği yaşattıkları için mutlu olduklarını söyleyen damadın annesi Fadime Çekkaş, "Bir hafta sonra gelenek olarak oğlan evi kız evine akrabaları ile ziyaret ederler. Ben de 50 yıldan bu yana yapılmayan 'Gelin Sinisi' geleneğini yaşatmak için bu tür bir etkinlik yaptık. 12 kadın başlarının üzerine sini alarak, oğlan evine gittik. Gerçekten görenlerin ilgisini çekti. Cadde boyunca cep telefonları ile çektiler. 50 yıllık geleneği yaşattığımız için de mutluyum" diye konuştu.

Damat Mustafa Çekkaş'ın teyzesi Hatice Tunalı ise, "Biz oğlan evinde kız evine göndereceğimiz hediyeleri eşyaları 12 sini içerisine koyduk. Üzerine özenle işlenmiş örtülerle örttük. 12 kadın başlarının üzerine sini alarak kız evinin yolunu tuttuk. Bu sinilerin içesinde kuru çerezler, baklavalar, kız evinin yakınlarına ayakkabı, çorap, gömlek, lokum, şeker, tahinli pideler konulur. Dünürler ve gelin kızımız için de alınan eşyalar konuldu. Kız evi de bizlere çeşitli hediyeler verildi.

İlçede unutulan 'Gelin Sinisi' geleneğini tekrar yaşattık" dedi.



