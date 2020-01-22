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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa’da 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa’da 5.4 büyüklüğünde deprem

Depreme ilişkin görüntüler

( MANİSA - 2)- Deprem Aydın, İzmir ve İstanbul’da da hissedildi MANİSA

Deprem 


- Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Aydın, İzmir ve İstanbul’da da hissedildi.
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